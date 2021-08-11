Депутатов Кировоградской области уличили в вымогательстве. Фото: СБУ

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Депутатов поселковых советов Кировоградской области поймали на коррупции.

Кроме того, у трех избранников изъяли незарегистрированное огнестрельное оружие. Среди найденного — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Арсенал обнаружили в ходе расследования системной коррупции. Об этом 11 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следователи считают, что депутаты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей. Дельцы требовали 60 тыс. долл. от руководителя фирмы в сфере энергетики, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. За «вознаграждение» они обещали предпринимателю содействие в закрытии соответствующего производства и избежание от уголовной ответственности.

Двух злоумышленников задержали после передачи всей суммы взятки, ожидается, что суд изберет им меру пресечения. Среди участников банды вымогателей был и руководитель областной ячейки одной из партий.

Сейчас правоохранители проводят следственно-оперативные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности. Проверяется причастность к противоправной деятельности должностных лиц региональных подразделений фискальной и налоговой служб.

Напомним, ГБР задержало в Запорожье начальника Госпродпотребслужбы области за вымогательство денег у подчиненного. Чиновник считал, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.