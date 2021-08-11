На заявление о войсках США в Украине отреагировали у Зеленского

Никифоров. Фото: ОП

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Офис президента призвал не интерпретировать слова вице-премьера Алексея Резникова по поводу войск США в Украине как намерение.

Резников просто выразил «гипотетический вариант» усиления безопасности Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров во время брифинга.

По его словам, Украина не рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установлению американских баз. Никифоров добавил, что размещение американских войск в Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому.

И от готовности принять тот факт, что такие шаги разозлят нашего северного соседа. Поэтому — это рассуждения по усилению безопасности, — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Россия уже захватила Азовское море и Украине необходимо усилить безопасность в регионе, заручившись поддержкой американских партнеров.