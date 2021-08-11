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Ракурс
Алексей Навальный, фото: Fishki.net

Навальному грозит новый тюремный срок из-за антикоррупционной деятельности

11 авг 2021, 17:29
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В России в отношении оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится за решеткой, открыли еще одно уголовное производство.

Его обвиняют в создании организации, «посягающего на личность и права граждан». За такое правонарушение, согласно российскому законодательству, ему грозит наказание в виде до трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что Навальный вместе со своими соратниками в 2011 году создал организацию «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).

Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний, — утверждают российские правоохранители.

В Следственном комитете утверждают, что Навальный с соратниками через свои страницы в соцсетях и страницы ФБК распространяли призывы к россиянам участвовать в акциях протеста в январе 2021 года.

Навального в начале февраля этого года суд в Москве отправил за решетку на 2,5 года, заменив условный срок заключения на реальный в так называемом «деле"Ив Роше».


Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, ФБК в январе 2021 года опубликовал результаты расследования о роскошном «дворце» президента РФ Владимира Путина на побережье Черного моря, построенном на коррупционные деньги. Это расследование стало одной из причин активизации протестов в России.

Источник: Ракурс


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