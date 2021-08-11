Штамм «Дельта» подтвердили у 80% больных на Ровенщине. Фото: slovoidilo.ua

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Динамика заболевания коронавирусом в Ровенской области увеличивается.

Только за последнюю неделю количество заболевших выросло на 60%. Доминирует в регионе смертоносный штамм «Дельта», который очень активно и быстро распространяется среди жителей. Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Об этом 11 августа заявил главный санитарный врач Ровенской области Роман Сафонов во время брифинга в центре вакцинации на базе диагностического центра, сообщила пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

Уже завтра мы направляем 30 образцов на подтверждение результатов в арбитражную лабораторию, — отметил Сафонов и добавил, что такая процедура передачи образцов предусмотрена соответствующим протоколом.

Напомним, ученые Национальной академии наук в результате распространения штамма «Дельта» прогнозируют взрывные темпы роста заболеваемости COVID-19 в Украине. По состоянию на 10 августа среднее за неделю количество новых инфицированных составляло 839 в день, что на 258 (44%) больше, чем две недели назад.