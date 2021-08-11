На Запорожье задержали банду налетчиков на поезда, фото: «Экспресс газета»

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Банду грабителей, которая на протяжении длительного времени совершала кражи из грузовых поездов, перевозящих минудобрения и уголь, задержала полиция.

В преступную организацию входили 40 человек, за день они похищали от 5 до 30 тонн груза. Об этом сообщает Управление коммуникации Нацполиции Украины.

Продукцию похищали, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Похищенное впоследствии сбывали среди населения смежных райцентров и через частных предпринимателей, специализирующихся на реализации угля.

Эту разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы, создал 34-летний житель Запорожской области. К противоправной деятельности также были привлечены работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги.

Средства от преступной деятельности передавались так называемым «смотрящим».

Правоохранители установили уже 30 фактов преступной деятельности.

Проведены 58 обысков. Организатору и 15 активным участникам организации сообщено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 12 фигурантов задержаны.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, — отмечают в полиции.



Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно в Киеве неизвестные остановили поезд и забросали его камнями.