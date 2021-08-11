Отмывать Софийскую площадь после дрифта начали волонтеры и Alyona Alyona. Фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n158675-otmyvat-sofiyskuu-ploschad-posle-drifta-nachali-volontery-i-pevica-alyona-alyona.html

Ракурс

Отмывать брусчатку на Софийской площади в Киеве начали волонтеры, уборка продлится несколько дней.

Ранее представители компании Red Bull UA, которая организовала съемку с дрифтом, пытались отмыть плитку, но им не удалось это сделать. Сегодня, 11 августа, волонтеры из организации «Киев, мой» взялись самостоятельно отмывать пешеходную зону в историческом центре Киева. Об этом сообщает издание «Бабель».

По словам соучредителя организации Елисея Ходоловського, все работы активисты выполняют за свои средства и Red Bull еще не обращалась к ним с предложением компенсировать затраты.

Впоследствии к уборке присоединилась и певица Alyona Alyona, которая присутствовала во время скандальной съемки, в результате которой была испорчена брусчатка. Она возмутилась, что Red Bull не прилагает усилий для очистки площади.

Напомним, 10 августа в сети появились видео, на которых два гоночных автомобиля дрифтовали на Софийской площади. В СМИ писали, что это съемки рекламы для Red Bull. Сама же компания ранее анонсировала дрифт ирландского гонщика Конора Шанагана. В съемках ролика участвовала рэп-исполнительница Alyona Alyona.

После инцидента полиция открыла производство по статье «хулиганство», а в прокуратуре оценили повреждения брусчатки на сумму в почти 50 тыс. грн.

Источники: «Бабель», «Укринформ»