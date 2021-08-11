Подробиці візиту Меркель до Києва розсекретили в офісі Зеленського. Фото: УП

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту до Києва обговорить із президентом України Володимиром Зеленським безпекове питання через «Північний потік-2».

Український лідер хоче обговорити з Меркель виконання тих зобов’язань, які давав Берлін на випадок, якщо Москва після запуску свого проекту Nord Stream 2 намагатиметься зловживати монопольним становищем. Про це 11 серпня заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу.

Візит Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну 22 серпня підтверджує, що без участі президента Володимира Зеленського наявні у Європі безпекові питання не вирішуються. Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які вона взяла на випадок, якщо Росія після запуску «Північного потоку-2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем, — заявив речник.

За його словами, лідери України та Німеччини обов’язково говоритимуть про ситуацію на Донбасі та те, як реанімувати переговори щодо припинення війни. Також на порядку денному будуть двосторонні відносини, адже Німеччина є ключовим партнером України в Європі в сферах торгівлі, промисловості та енергетики.

Нагадаємо, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель здійснить візит до Києва. Дата візиту — 22 серпня. Із президентом Володимиром Зеленський вона обговорить низку питань, серед яких безпека та двосторонні відносини.