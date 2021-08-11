Робота-хамелеона создали южнокорейские ученые. Фото: belanta.vet

https://racurs.ua/n158681-robota-hameleona-sozdali-ujnokoreyskie-uchenye-dlya-chego-on-nujen.html

Ракурс

Робота-хамелеона, который может менять окраску в режиме реального времени и сливаться с окружением, представили ученые из Южной Кореи.

Разработчики заявляют, что их технология маскировки уникальна. Ученые описывают гибкую технологию имитации цвета, которая помогает мягкому роботу сливаться с окружающей средой в реальном времени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

В сети показали видео, на котором робот, похожий на хамелеона, меняет цвет с красного на синий и зеленый, прогуливаясь по разных монохромных поверхностях.

По информации издания Futurism, новый камуфляж отличается от большинства других, которые часто состоят из огромного числа разноцветных точек на поверхности. Новая технология состоит из нескольких уложенных друг на друга слоев дисплеев, которые меняют цвет и используют нанотехнологические датчики для обнаружения и отображения цветов окружающей среды.

Мы планируем провести дальнейшие исследования в области сенсорной системы на основе искусственного интеллекта, которая выявляет не только цвет, но и формы разного окружающего фона. Благодаря этому мы могли бы разработать более совершенную систему искусственной маскировки, — отмечают авторы разработки.

Напомним, в армии Израиля солдаты будут носить невидимый камуфляж, потому что компания Polaris Solutions разработала камуфляжное покрытие нового поколения. Авторы изобретения утверждают, что эта технология уникальна, а аналоги в мире сейчас отсутствуют.

Источник: Nature Communications, Futurism