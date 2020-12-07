Нелегальні call-центри в Одесі обслуговували російський бізнес, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n147432-nelegalni-call-centry-v-odesi-obslugovuvaly-rosiyskyy-biznes-foto.html

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В Одесі служба безпеки України блокувала діяльність мережі нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес, що фінансував терористичні організації Л/ДНР.

Оперативники спецслужби встановили, що протиправну схему організувала група місцевих мешканців, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці. П’ять сall-центрів забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які, за даними слідства, причетні до фінансування окупаційних адміністрацій в ОРДЛО. Про це інформують у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Слідчі управління СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Встановили також організаторів схеми, з ними проводять процесуальні дії.

Перевіряють можливу причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.