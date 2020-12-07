Нелегальные call-центры в Одессе обслуживали российский бизнес (ФОТО)https://racurs.ua/n147432-nelegalnye-call-centry-v-odesse-obslujivali-rossiyskiy-biznes-foto.htmlРакурс
В Одессе служба безопасности Украины блокировала деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансировал террористические организации Л/ДНР.
Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО. Об этом информируют в пресс-службе СБУ.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Следователи управления СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Установили также организаторов схемы, с ними проводят процессуальные действия.
Проверяют возможную причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях. Продолжается досудебное следствие.