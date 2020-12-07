Нелегальные call-центры в Одессе обслуживали российский бизнес, фото — СБУ

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Ракурс

В Одессе служба безопасности Украины блокировала деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансировал террористические организации Л/ДНР.

Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО. Об этом информируют в пресс-службе СБУ.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователи управления СБУ начали уголовное производство по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Установили также организаторов схемы, с ними проводят процессуальные действия.

Проверяют возможную причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях. Продолжается досудебное следствие.