Унікальний супергібрид McLaren. Фото: O’Gara Coach

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Гібридний суперкар McLaren P1 HDK розробило британське ательє Lanzante спільно з каліфорнійським дилером O Gara Coach.

Абревіатура в назві супергібріда розшифровується як High Downforce Kit, а від традиційного F1 HDK він відрізняється більш потужними двигунами і агресивними обвісами в стилі гоночних машин. Гіперкар побудовали на замовлення власника дилерських центрів McLaren в Беверлі-Хіллз і Сан-Дієго Тома О’гари. Про це повідомляється на сайті O’Gara Coach.

Машина отримала аеродинамічне «оперення», яке містить збільшений спліттер, передні крила з прорізами, масивне фіксоване антикрило і величезний дифузор.

Також унікальний автомобіль пофарбували у розкішний зелений колір, оснастили відкритою кормою для поліпшення відведення тепла від двигуна, салон обробили коричневою алькантарою та вставили емблеми з 24-каратного золота.

Про силову установку немає ніякої інформації, але фахівці припускають, що тут встановили бітурбомотор V8 3.8 і 200-сильний електромотор.

Раніше повідомлялося, що новий гіперкар Venom F5 від американської компанії Hennessey може стати найпотужнішим суперкаром на планеті. Автовиробник обіцяє випустити 24 таких автомобілі, а вартість базової версії суперкара коштуватиме 2 млн 100 тис. дол.

Джерело: O’Gara Coach