Айна Тимчук. Фото: 2day.kh.ua

https://racurs.ua/ua/n158684-zelenskyy-zvilnyv-golovu-harkivskoyi-oblderjadministraciyi.html

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Харківська обласна державна адміністрація залишилася з тимчасовим керівником.

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня звільнив голову ОДА Айну Тимчук, яка раніше подала відповідну заяву. Глава держави вже підписав указ. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, — йдеться в указі.

Водночас Зеленський призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації. Крісло губернатора посяде Олександр Скакун, який раніше обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Сьогодні уряд погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської облдержадміністрації. Зеленський призначив її головою Харківської ОДА у листопаді 2020 року. Тимчук понад 20 років працює на державній службі, а до призначення на посаду голови Харківської ОДА була заступником голови — керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.

Нагадаємо, у серпні новим головою Чернігівської обласної державної адміністрації призначили В’ячеслава Чауса, який до цього працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань «Укргазвидобування».