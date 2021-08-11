День молоді відзначають 12 серпня. Фото: chudniv.news

https://racurs.ua/ua/n158685-12-serpnya-vidznachaut-den-molodi-ta-vsesvitniy-den-sloniv.html

Ракурс

12 серпня Міжнародний день молоді, яке відзначають в усьому світі. Свято встановлене Генеральною асамблеєю ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

Православні віряни 12 серпня вшановують пам’ять святого мученика Іоанна Воїна та святих Сили і Силуана. Ці апостоли були учнями святого Павла.

Наші предки 12 серпня приділяли особливу увагу житу: «На Силу і Силуана жито буває п’яне», — тобто повне зерном і хилиться до землі. Слов’яни вірили, що в це свято у людей, тварин і рослин стає більше сил і енергії. При цьому вважалося, що на Силуана та Силу відьми напиваються молока і вмирають.

Народні прикмети на 12 серпня:

У цей день безсилий набуває сили і богатирем живе.

Посієш жито — народиться сильно.

Похмура і прохолодна погода — найближчим часом опадів не буде.

Зорі мерехтять на світанку — до дощу.

Вітер 12 серпня — до затяжної негоди.

У світі 12 серпня також відзначають Всесвітній день слонів, який вперше був відзначений в 2012 році. Ідея належить канадським кінематографістам Патриції Сімс, Майклу Кларку з Canazwest Pictures і Sivaporn Dardarananda, а також главі фонду по репродукції слонів в Таїланді.

12 серпня в історії:

1896 рік — на річці Клондайк знайшли золото.

1949 рік — підписана Женевська конвенція про захист жертв війни.

1953 рік — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан.

1962 рік — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович.

1981 рік — представили персональний комп’ютер IBM PC.

Іменини 12 серпня відзначають Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим, Клара, Леонід, Петро, а також Павло.

Нагадаємо, 11 серпня у світі відзначали День президентського жарту. Цього дня вшановують гумор, який часто трапляється і водночас не так цінується на найвищому посту в країні.