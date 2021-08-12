Новый способ распространения коронавируса обнаружили ученые

https://racurs.ua/n158687-novyy-sposob-rasprostraneniya-koronavirusa-obnarujili-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться. Ученые из Национального университета Сингапура предположили, что инфекция может передаваться во время разговора.

Они провели исследование, в результате которого выяснили, что зараженные частицы передаются не только во время кашля или чихания. Об этом сообщает The Straits Times.

Известно, что в процессе дыхания, разговора и пения формируются мелкие частицы, чей размер максимально достигает пяти микрометров. Такие элементы содержат больше компонентов вируса, чем более крупные частицы.

Наибольшее количество опасных частиц инфекции распространялось именно во время разговора — это обусловлено непроизвольным повышением голоса в ходе беседы.

При разговоре вероятность заразиться COVID-19 снижает определенная циркуляция воздуха, которая формируется за счет расположения мебели, вентиляторов. Кроме того, дистанция между людьми помогает уменьшить концентрацию опасных элементов.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство от коронавируса удалось обнаружить ученым из Университета Альберты в Канаде. Исследователи обнаружили ингибиторы, которые нацелены на основную протеазу Mpro, расщепляющую вирусные белки и участвующую в размножении вируса.

Источник: The Straits Times