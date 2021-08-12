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Ракурс
Війна на Донбасі. Фото: Штаб ООС

Російські найманці вбили місцевого і поранили бійця ЗСУ на Донбасі

12 сер 2021, 09:19
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Війна на Донбасі триває. Найманці РФ обстріляли населений пункт, пошкодили приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

За добу окупанти вісім разів порушили режим «тиші». Про це повідомили в Штабі ООС.

Біля Новомихайлівки та Новоселівки Другої вони обстрілювали українські позиції з артилерії калібру 122-мм. Унаслідок обстрілу Новоселівки Другої загинув чоловік 1935 року народження. У населеному пункті пошкоджено оселі мешканців і прилеглі домогосподарства.

Також окупанти гатили поблизу Луганського, Пісок і Миронівського зі важкої артилерії. Один український військовий отримав вогнепальні осколкові поранення. Воїн перебуває в медичному закладі, стан його здоров’я — задовільний.


Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксували ворожого дрона — він перетнув лінію розмежування. Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі бойовики російсько-терористичних військ 11 серпня, близько 4.00 обстріляли село Новомихайлівка Донецької області. У результаті було пошкоджено територію ферми та лінію електропередач, через що, окрім Новомихайлівки, також знеструмило населені пункти Тарамчук, Славне й Солодке.

Джерело: Ракурс


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