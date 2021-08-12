Новый температурный рекорд зафиксировали в Европе

https://racurs.ua/n158691-novyy-temperaturnyy-rekord-zafiksirovali-v-evrope.html

Ракурс

Новый температурный рекорд Европы зафиксировали на итальянском острове Сицилия — там температура достигла 48,8°C. Последний раз такую высокую температуру фиксировали 44 года назад.

Новый рекорд официально подтвердил местный агрометеорологический центр Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano.

По данным Всемирной метеорологической организации, действующий предыдущий рекорд Европы зафиксировали в Афинах (Греция) в 1977 году. Тогда температура поднялась до 48 °C.

Во многих районах Италии ожидается температура до 40 °C до конца недели. За последние сутки итальянские пожарные провели более 3 тыс. операций по ликвидации очагов огня в Сицилии и Калабрии.

Рекордные показатели температуры зафиксировали на фоне волны жары, накрывшей территорию Средиземноморья. Там продолжаются массовые лесные пожары, в том числе из-за сухой погоды и ветра.

Напомним, посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что в Украине изменения климата происходят быстрее, чем где-либо в мире.