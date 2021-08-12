Штормовое предупреждение. Фото: Istock

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Штормовое предупреждение в Украине объявили сегодня, 12 августа. Ухудшение погоды, шквалы и грозы будут бушевать в юго-восточных регионах Украины.

Ветер будет достигать 15−20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), днем 12 августа возможны значительные грозы, объявлен I уровень опасности, желтый.