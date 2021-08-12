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Ракурс
Штормовое предупреждение. Фото: Istock

Штормовое предупреждение объявили в Украине — где ждать непогоду (КАРТА)

12 авг 2021, 10:02
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Штормовое предупреждение в Украине объявили сегодня, 12 августа. Ухудшение погоды, шквалы и грозы будут бушевать в юго-восточных регионах Украины.


Ветер будет достигать 15−20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Штормовое предупреждение. Карта: УкргидрометцентрПо информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), днем 12 августа возможны значительные грозы, объявлен I уровень опасности, желтый.

Источник: Ракурс


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