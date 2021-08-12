Процедуру підтвердження стажу для пенсії змінив уряд

https://racurs.ua/ua/n158727-proceduru-pidtverdjennya-staju-dlya-pensiyi-zminyv-uryad.html

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Процедуру підтвердження стажу для пенсії змінив Кабінет міністрів України. Зокрема, було внесено зміни до п. 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у Фейсбук.

Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення, — вказала Денисова.

Зауважимо, що кількість неформально зайнятого населення у віці 15−70 років за січень-грудень 2020 року становила 3,2 млн осіб. Це 20,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум в Україні встановлено на рівні 2 тис. 379 грн для працездатних українців. Тому з липня зросла й мінімальна пенсія за віком, а також доплата за понаднормовий стаж. Також з 1 липня встановлюється доплата в розмірі 100 грн до пенсій, які були призначені одержувачам до 31 грудня 2020 року і цьогоріч не підпадали під перерахування.