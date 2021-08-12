Грузія зупиняє громадський транспорт й повертає маски через COVID-19

https://racurs.ua/ua/n158726-gruziya-zupynyaie-gromadskyy-transport-y-povertaie-masky-cherez-covid-19.html

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Локдаун у Грузії запроваджує уряд через рекордний добовий приріст хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19. Впродовж трьох тижнів в країні не працюватиме громадський транспорт у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Посилені обмеження діятимуть з 14 серпня до 4 вересня. Відповідне рішення ухвалили у четвер, 12 серпня, на засіданні міжвідомчої координаційної ради по боротьбі з COVID-19 при уряді, інформує «Ехо Кавказу».

Окрім цього, в Грузії скасували масові заходи. Заборонено проводити концерти, фестивалі та спортивні турніри (за винятком міжнародних змагань). Призупинено роботу дитячих розважальних центрів, а робота ресторанів і кафе обмежена до 23.00.

Також у популярній серед українців туристичній країні повернули масковий режим на вулиці. Суворе правило поширюється на всіх без винятку громадян (зокрема й тих, хто пройшов повний курс вакцинації). За відмову носити маску у багатолюдному місці загрожує штраф у 20 ларі (близько 170 грн).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я Грузії допускає розгортання польових госпіталів для хворих на COVID-19 через те, що наявна інфраструктура лікарень насилу витримує навантаження. 10 серпня добовий приріст хворих у Грузії встановив рекорд — 5 тис. 697 осіб. Населення Грузії становить близько 3,7 млн осіб.