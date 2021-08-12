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Ракурс
У світі триває вакцинація від коронавірусу

Три нові побічні ефекти вакцин Pfizer і Moderna вивчає Євросоюз — деталі

12 сер 2021, 17:21
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У Євросоюзі перевіряють можливість виникнення нових побічних ефектів після щеплення мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna, про які заявляють дехто з вакцинованих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці вакцини також застосовуються для щеплень від коронавірусу в Україні.

Зазначається, що невелика кількість вакцинованих скаржаться на появу після щеплень таких побічних ефектів:

  • багатоформної еритеми (форми алергічної реакції на шкірі);
  • гломерулонефрит (запалення нирок);
  • нефротичний синдром (ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею).

Тепер Європейське агентство з лікарських засобів вивчатиме, чи є ці побічні ефекти дійсно наслідком вакцинації від коронавірусу.


Нагадаємо, у Великій Британії заявляють, що знайшовся спосіб, завдяки якому вдалося зупинити появу тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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