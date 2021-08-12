У світі триває вакцинація від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158725-try-novi-pobichni-efekty-vakcyn-pfizer-i-moderna-vyvchaie-ievrosouz-detali.html

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У Євросоюзі перевіряють можливість виникнення нових побічних ефектів після щеплення мРНК-вакцинами Pfizer і Moderna, про які заявляють дехто з вакцинованих.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці вакцини також застосовуються для щеплень від коронавірусу в Україні.

Зазначається, що невелика кількість вакцинованих скаржаться на появу після щеплень таких побічних ефектів:

багатоформної еритеми (форми алергічної реакції на шкірі);

гломерулонефрит (запалення нирок);

нефротичний синдром (ураження нирок, що характеризується сильною втратою білка з сечею).

Тепер Європейське агентство з лікарських засобів вивчатиме, чи є ці побічні ефекти дійсно наслідком вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, у Великій Британії заявляють, що знайшовся спосіб, завдяки якому вдалося зупинити появу тромбів після щеплення вакциною AstraZeneca.

Джерело: Reuters