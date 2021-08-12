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Бійка правоохоронців у Білій Церкві — з’явилася реакція Нацполіції

Бійка правоохоронців у Білій Церкві — з’явилася реакція Нацполіції (ВІДЕО)

12 сер 2021, 17:05
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Бійка правоохоронців сталася у Київській області внаслідок конфлікту між працівниками поліції охорони Білої Церкви. Згодом Нацполіція оприлюднила офіційну заяву, в якій засудила непрофесійну поведінку поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба МВС у четвер, 12 серпня.

У Нацполіції зазначили, що конфлікт між силовиками «переріс у штовханину».

Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування, — підсумували у відомстві Дениса Монастирського.


Відеозапис штовханини потрапив у соціальну мережу Фейсбук. На кадрах можна побачити, як один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги намагалася їх вгамувати.

Джерело: Ракурс


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