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Бійка правоохоронців у Білій Церкві — з’явилася реакція Нацполіції
Бійка правоохоронців у Білій Церкві — з’явилася реакція Нацполіції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158724-biyka-pravoohoronciv-u-biliy-cerkvi-z-yavylasya-reakciya-nacpoliciyi-video.htmlРакурс
Бійка правоохоронців сталася у Київській області внаслідок конфлікту між працівниками поліції охорони Білої Церкви. Згодом Нацполіція оприлюднила офіційну заяву, в якій засудила непрофесійну поведінку поліцейських.
Про це повідомляє прес-служба МВС у четвер, 12 серпня.
У Нацполіції зазначили, що конфлікт між силовиками «переріс у штовханину».
Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу. За цим фактом наразі триває службове розслідування, — підсумували у відомстві Дениса Монастирського.
Відеозапис штовханини потрапив у соціальну мережу Фейсбук. На кадрах можна побачити, як один правоохоронець зчепився з іншим, а колеги намагалася їх вгамувати.
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