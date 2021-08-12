Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Драка правоохранителей в Белой Церкви - появилась реакция Нацполиции

Драка правоохранителей в Белой Церкви — появилась реакция Нацполиции (ВИДЕО)

12 авг 2021, 17:05
999

Драка правоохранителей произошла в Киевской области в результате конфликта между работниками полиции охраны Белой Церкви. Впоследствии Нацполиция обнародовала официальное заявление, в котором осудила непрофессиональное поведение полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 12 августа.

В Нацполиции отметили, что конфликт между силовиками «перерос в потасовку».

Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас проводится служебное расследование, — подытожили в ведомстве Дениса Монастырского.


Видеозапись потасовки попала в социальную сеть Фейсбук. На кадрах можно увидеть, как один полицейский сцепился с другим, а коллеги пыталась их успокоить.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров