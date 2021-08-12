Драка правоохранителей в Белой Церкви - появилась реакция Нацполиции

https://racurs.ua/n158724-draka-pravoohraniteley-v-beloy-cerkvi-poyavilas-reakciya-nacpolicii-video.html

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Драка правоохранителей произошла в Киевской области в результате конфликта между работниками полиции охраны Белой Церкви. Впоследствии Нацполиция обнародовала официальное заявление, в котором осудила непрофессиональное поведение полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в четверг, 12 августа.

В Нацполиции отметили, что конфликт между силовиками «перерос в потасовку».

Мы осуждаем непрофессиональное поведение полицейских и проводим профилактические беседы среди всего личного состава. По данному факту сейчас проводится служебное расследование, — подытожили в ведомстве Дениса Монастырского.



Видеозапись потасовки попала в социальную сеть Фейсбук. На кадрах можно увидеть, как один полицейский сцепился с другим, а коллеги пыталась их успокоить.