Трое инфицированных штаммом «Дельта» скончались на Винниччине

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n158722-troe-inficirovannyh-shtammom-delta-skonchalis-na-vinnichchine.html

Ракурс

В Винницкой области обнаружили уже 25 случаев «привезенного» из России штамма «Дельта» коронавируса SARS-Cov-2, котрый приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

По его словам, трое инфицированных штаммом «Дельта» умерли:

83-летние мужчина и женщина из Гайсинского района;

73-летний мужчина из Винницкого района.

При этом он добавил, что информация о смерти 13-летнего инфицированного штаммом «Дельта» несовершеннолетнего, которую распространяли некоторые СМИ, не соответствует действительности.

Да, действительно среди инфицированных винничан со штаммом «Дельта», есть 13-летний больной. Он живой! — подчеркнул Борзов.



По словам Борзова, текущая эпидемическая ситуация в Украине является контролируемой, однако специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций. По его мнению, новой волны заболеваемости коронавирусом в Украине не избежать.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 августа, в Украине обнаружили еще более 1,2 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19.