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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Троє інфікованих штамом «Дельта» померли на Вінниччині

12 сер 2021, 16:47
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На Вінничині виявили вже 25 випадків «привезеного» з Росії штаму «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

За його словами, троє інфікованих штамом «Дельта» померли:

  • 83-річні чоловік та жінка з Гайсинського району;
  • 73-річний чоловік з Вінницького району.

Водночас він додав, що інформація про смерть 13-річного інфікованого штамом «Дельта» неповнолітнього, яку поширювали певні ЗМІ, не відповідає дійсності.

Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом «Дельта», є 13-річний хворий. Він живий! — наголосив Борзов.


За словами Борзова, поточна епідемічна ситуація в Україні є контрольованою, проте фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій. На його думку, нової хвилі захворюваності на коронавірус в Україні не оминути.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 серпня, в Україні виявили ще понад 1,2 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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