Троє інфікованих штамом «Дельта» померли на Вінниччині

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158722-troie-infikovanyh-shtamom-delta-pomerly-na-vinnychchyni.html

Ракурс

На Вінничині виявили вже 25 випадків «привезеного» з Росії штаму «Дельта» коронавірусу SARS-Cov-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

За його словами, троє інфікованих штамом «Дельта» померли:

83-річні чоловік та жінка з Гайсинського району;

73-річний чоловік з Вінницького району.

Водночас він додав, що інформація про смерть 13-річного інфікованого штамом «Дельта» неповнолітнього, яку поширювали певні ЗМІ, не відповідає дійсності.

Так, справді серед інфікованих вінничан із штамом «Дельта», є 13-річний хворий. Він живий! — наголосив Борзов.



За словами Борзова, поточна епідемічна ситуація в Україні є контрольованою, проте фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій. На його думку, нової хвилі захворюваності на коронавірус в Україні не оминути.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 серпня, в Україні виявили ще понад 1,2 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19.