Фрегат “Володимир Великий” хочуть добудувати — Таран шукає 8 млрд грн

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Фрегат «Володимир Великий» хоче добудувати Міністерство оборони України. За підрахунками очільника оборонного відомства Андрія Тарана, добудова бойового корабля без урахування боєкомплекту обійдеться Києву у 8,3 млрд грн. «Володимир Великий» також перекваліфікують з класу «корвет» на клас «фрегат».

Про це повідомляє прес-служба Міноборони 12 серпня.

Спільно з Генштабом Збройних сил України опрацьовується питання добудови корабля вже за класом «фрегат». У такому форматі в майбутньому «Володимир Великий» зможе замінити в бойовому складі Військово-морських сил ЗСУ «Гетьмана Сагайдачного», — зазначив Таран.

З його слів, добудова корабля тісно пов’язана з набуттям нових можливостей українськими підприємствами, які будуть залучені до проекту корвету класу «Ада» спільно з турецькою стороною.

У «Володимира Великого» вже вклали 569 млн грн (при курсі за 1 дол. — 8 грн). Його готовність становить 17%. Зокрема, виготовлені блоки 1−7 основного корпусу корабля і блок 8 надбудови корабля, закуплена частина устаткування вітчизняного та іноземного виробництва.

Таран розповів, що складові та комплектуючі частини корабля проекту 58250 з метою їх збереження та подальшої добудови буде переміщено на потужності одного із вітчизняних суднобудівних заводів. Процес переміщення триватиме близько чотирьох місяців.