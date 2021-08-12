Київ відмовився вивозити ядерні відходи в РФ - де їх зберігатимуть

https://racurs.ua/ua/n158721-kyyiv-vidmovyvsya-vyvozyty-yaderni-vidhody-v-rf-de-yih-zberigatymut.html

Ракурс

Ядерне паливо Україна більше не вивозитиме до Росії, а зберігатиме на своїй території. Кабінет міністрів вже затвердив відповідну Державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом на період до 2025 року.

Про це у Телеграм повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Згідно з програмою, відходи з трьох українських атомних електростанцій — Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС — більше не вивозитимуться до Росії.

Програма розроблена на основі профільної директиви Європейського Союзу, а її основна мета — безпека в сфері атомної енергетики, а також енергонезалежність України, — зазначив Шмигаль.

Так, раніше «Енергоатом» платив Москві щороку близько 200 млн дол. Тепер ці кошти направлять на технологічний розвиток українських атомних станцій.

Україна більше не залежатиме від країни-агресора в питаннях атомної безпеки, — підсумував глава Кабміну.

Відтепер відпрацьоване ядерне паливо вивозитимуть на довгострокове зберігання в централізоване сховище (ЦСВЯП), розташоване у Чорнобильській зоні.