Росія оновила добовий рекорд смертності COVID-19 – померли 808 людей

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Коронавірус у Росії поширюється з шаленою швидкістю. Добова смертність оновила рекорд і склала 808 осіб.

Всього за 11 серпня виявлено 21 тис. 932 випадки зараження COVID-19. 20 тис. 195 осіб одужали, повідомляє оперативний штаб боротьби з коронавірусом.

Найбільша кількість померлих за минулу добу відзначена в Москві (56), Санкт-Петербурзі (48) і Краснодарському краї (32). Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії перевищила 6,5 млн, понад 168 тис. людей померли.

За даними Росспоживнагляду, в Росії провели більше ніж 170,6 млн тестів на COVID-19, з них 482 тис. — за останню добу. Під медичним наглядом в країні залишаються 1 млн 248 тис. 798 людей.

Протягом двох тижнів показник смертності тримався на позначці 799, але не перевищував її, незалежно від кількості виявлених хворих. Це дало привід запідозрити владу в маніпуляції зі статистикою.

Високопоставлені чиновники неодноразово визнавали, що реальна ситуація з пандемією в країні набагато важча, а смертність і кількість хворих — більші. Демографи відзначають, що надлишкова смертність у країні з березня минулого року перевищила 630 тис. осіб.

За цим показником Росія посідає перше-друге місце разом з Індією, населення якої в 10 разів більше, ніж російське.

Нагадаємо, раніше в Росії зареєстрували випадок, коли один росіянин заразив відразу 1,5 тис. людей. Це максимальний випадок суперпоширення, зафіксований у країні.