Россия обновила суточный рекорд смертности COVID-19 – умерли 808 человек. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n158720-rossiya-obnovila-sutochnyy-rekord-smertnosti-covid-19-umerli-808-chelovek.html

Ракурс

Коронавирус в России распространяется с огромной скоростью. Суточная смертность обновила рекорд и составила 808 человек.

Всего за 11 августа выявлено 21 тыс. 932 случая заражения COVID-19. 20 тыс. 195 человек выздоровели, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество умерших за прошедшие сутки отмечено в Москве (56), Санкт-Петербурге (48) и Краснодарском крае (32). Общее число выявленных случаев с начала пандемии превысило 6,5 млн, больше 168 тыс. человек умерли.

По данным Роспотребнадзора, в России провели более 170,6 млн тестов на COVID-19, из них 482 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 248 тыс. 798 человек.

В течение двух недель показатель смертности держался у отметки 799, но не превышал её, вне зависимости от числа выявленных заболевших. Это дало повод заподозрить власти в манипуляции со статистикой.

Высокопоставленные чиновники неоднократно признавали, что реальная ситуация с пандемией в стране гораздо более тяжёлая, а смертность и число заболевших — больше. Демографы отмечают, что избыточная смертность в стране с марта прошлого года превысила 630 тыс. человек.

По этому показателю Россия занимает первое-второе место вместе с Индией, население которой в 10 раз больше, чем российское.

Напомним, ранее в России зарегистрировали случай, когда один россиянин заразил сразу 1,5 тыс. человек. Это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в стране.