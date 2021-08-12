Законодательно разделить термины «российский» и «русский» предлагают у Зеленского

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Законодательно разделить понятия «российский» и «русский» предложили у Владимира Зеленского. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович.

Мы должны различить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирована в Украине. Кстати, она возникла в Украине, это наша историческая речь — так же как и украинский, — отметил внештатный советник Ермака.

Вместе с тем, представитель Банковой подчеркнул, что является противником закона об украинском языке. Он также выразил несогласие с позицией языкового омбудсмена Тараса Кремня, который предложил тем, кому не нравится языковой закон, «собирать вещи».

Он сказал в эмоциональном запале. Все-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика простая: украинскому языку поддержку, остальным — свободу общения, свободное использование. Кстати, это гарантировано Конституцией, — убеждает Арестович.

Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что украинский язык не нуждается в особой защите. Таким образом нардеп прокомментировал громкую тему с так называемыми языковыми поправками и сохранением возможности выступать на российском языке.