Танк «Оплот», фото: «Завод имени Малышева»

https://racurs.ua/n158718-tank-oplot-kotoryy-primet-uchastie-v-parade-izgotovili-v-harkove-foto.html

Ракурс

Танк «Оплот», который примет участие в параде по случаю 30-летия Независимости Украины, изготовил «Завод имени Малышева» по заказу «Укрспецэкспорта».

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Впервые новыйи «Оплот» можно будет увидеть вживую во время военного парада к 30-летию независимости Украины, который состоится 24 августа в Киеве, — отмечается в сообщении.

Участие нового «Оплота» в параде ко Дню Независимости — большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи, — подчеркнул генеральный директор завода Василий Крылас.

По словам Крыласа, возглавляемое им предприятие готово к выполнению новых заказов.

Отмечается, что в дальнейшем этот танк также будет принимать активное участие в презентационных показах его боевых возможностей для потенциальных заказчиков.

Напомним, в Минобороны уже репетируют проведение парада ко Дню Независимости в Киеве.