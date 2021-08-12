Танк «Оплот», фото: «Завод імені Малишева»

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Танк «Оплот», який візьме участь у параді з нагоди 30-річчя Незалежності України, виготовив «Завод імені Малишева» на замовлення «Укрспецекспорту».

Про це повідомляє прес-служба заводу.

Уперше новий «Оплот» можна буде побачити наживо під час військового параду до 30-річчя незалежності України, що відбудеться 24 серпня у Києві, — зазначається в повідомленні.

Участь нового «Оплоту» в параді до Дня Незалежності — велика гордість для нашого колективу, який самовіддано працював на реалізацію поставленого завдання, — наголосив генеральний директор заводу Василь Крилас.

За словами Криласа, очолюване ним підприємство готове до виконання нових замовлень.

Зазначається, що в подальшому цей танк також братиме активну участь у презентаційних показах його бойових можливостей для потенційних замовників.

Нагадаємо, у Міноборони вже репетирують проведення параду до Дня Незалежності в Києві.