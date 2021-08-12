Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Репетиція параду. Фото: Facebook

Парад до дня Незалежності репетирувало Міноборони (ФОТО, ВІДЕО)

12 сер 2021, 13:58
999

Військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України готують у Міністерстві оборони України.

Відомство показало тренування піших парадних розрахунків. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.

На відео можна побачити маршування коробок різних військ та військову техніку, разом із військовими виступатиме оркестр та поліція.

Репетиція параду. Фото: Facebook

Репетиція параду. Фото: Facebook

Репетиція параду. Фото: Facebook

Репетиція параду. Фото: Facebook

Репетиція параду. Фото: Facebook


Репетиція параду. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів