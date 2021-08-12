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Репетиція параду. Фото: Facebook
Парад до дня Незалежності репетирувало Міноборони (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n158710-parad-do-dnya-nezalejnosti-repetyruvalo-minoborony-foto-video.htmlРакурс
Військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України готують у Міністерстві оборони України.
Відомство показало тренування піших парадних розрахунків. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.
На відео можна побачити маршування коробок різних військ та військову техніку, разом із військовими виступатиме оркестр та поліція.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).
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