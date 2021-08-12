Репетиція параду. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n158710-parad-do-dnya-nezalejnosti-repetyruvalo-minoborony-foto-video.html

Ракурс

Військовий парад до 30-ї річниці Незалежності України готують у Міністерстві оборони України.

Відомство показало тренування піших парадних розрахунків. Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) в Facebook.

На відео можна побачити маршування коробок різних військ та військову техніку, разом із військовими виступатиме оркестр та поліція.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові в міському парку культури в межах проекту «Календар війни» відбувся парад собак, які разом зі своїми господарями брали участь в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об'єднаних сил (ООС).