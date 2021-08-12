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Ракурс
Репетиция парада. Фото: Facebook

Парад ко Дню Независимости репетировало Минобороны (ФОТО, ВИДЕО)

12 авг 2021, 13:58
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Военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины готовят в Министерстве обороны Украины.

Ведомство показало тренировки пеших парадных расчетов. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

На видео можно увидеть марширование коробок различных войск и военной техники, вместе с военными будет выступать оркестр и полиция.

Репетиция парада. Фото: Facebook

Репетиция парада. Фото: Facebook

Репетиция парада. Фото: Facebook

Репетиция парада. Фото: Facebook


Репетиция парада. Фото: Facebook

Репетиция парада. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что во Львове в городском парке культуры в рамках проекта «Календарь войны» состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами принимали участие в антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС).

Источник: Ракурс


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