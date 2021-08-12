Репетиция парада. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n158710-parad-ko-dnu-nezavisimosti-repetirovalo-minoborony-foto-video.html

Ракурс

Военный парад к 30-й годовщине Независимости Украины готовят в Министерстве обороны Украины.

Ведомство показало тренировки пеших парадных расчетов. Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

На видео можно увидеть марширование коробок различных войск и военной техники, вместе с военными будет выступать оркестр и полиция.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове в городском парке культуры в рамках проекта «Календарь войны» состоялся парад собак, которые вместе со своими хозяевами принимали участие в антитеррористической операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС).