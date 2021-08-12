Украинский футболист Яремчук отказался говорить с русскоязычным журналистом

Роман Яремчук, фото: SL Benfica

https://racurs.ua/n158709-ukrainskiy-futbolist-yaremchuk-otkazalsya-govorit-s-russkoyazychnym-jurnalistom.html

Ракурс

Роман Яремчук, украинский футболист, недавно успешно дебютировал в португальской «Бенфике», отказался отвечать на русском языке на вопросы российского спортивного журналиста Максима Алланазарова.

Об этом Алланазаров сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Алланазарова, ему после игры удалось проникнуть в автобус «Бенефики» и немного пообщаться с Яремчуком.

Жаль, что Роман отказался общаться на камеру. Видео можно было снимать только при условии разговора на украинском языке, которого я не знаю, — отметил Алланазаров.

Поэтому комментарий Яремчука был опубликован только в печатном виде.

Напомним, в середине июля Яремчук и еще один футболист из состава сборной Украины Виталий Миколенко опубликовали в соцсетях фото с российским рэпером Вакуленком- «Бастой», который ранее отличился гастролями в оккупированном Крыму и участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации.