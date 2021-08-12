Причины обострения ситуации на Донбассе объяснили в ТКГ

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Агрессия России на Донбассе снова усилилась, причины обострения ситуации объяснили в Трехсторонний контактной группе (ТКГ).

Страна-агрессор использует обстрелы на Донбассе как в геополитике против Украины, так и для внутренних целей перед выборами в Госдуму России осенью. Об этом заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Одной из причин стала встреча Байдена с Зеленским, Меркель с Зеленским. Мы видели прошлой весной перед саммитом НАТО, когда были возможны положительные решения для Украины, спикер МИД России Мария Захарова говорила, что если будет продолжаться милитаризация Украины и сближение с НАТО, то это обострит ситуацию на Донбассе, — сказал Гармаш.

Второй фактор обострения ситуации касается выборов в РФ, сообщил представитель ТКГ.

Тема Украины как врага мобилизует путинский электорат, в том числе и на оккупированной территории, привлекая из ОРДЛО людей с российским гражданством до голосования, — отметил Гармаш.

По его словам, на оккупированной территории растет недовольство тем, что заблокированы КПВВ, люди не могут поддерживать родственные связи, получать пенсии.

И вот создается ситуация на фронте, которая позволяла бы им (боевикам ОРДЛО и России — ред.) оправдывать закрытие КПВВ. Они говорят о том, что нет условий безопасности. Я бы не отвергал и военный фактор — это террор мирных жителей с целью очищения от них зоны потенциальной активизации военных действий, — заявил представитель украинской делегации в ТКГ.

Напомним, 11 августа наемники РФ обстреляли населенный пункт, повредили частные дома жителей и прилегающие домохозяйства. За сутки оккупанты восемь раз нарушили режим «тишины».