Штамм коронавируса «йота» — насколько он опасен

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n158707-shtamm-koronavirusa-yota-naskolko-on-opasen.html

Ракурс

Коронавирус в мире продолжает мутировать. Вариант коронавируса под названием «йота», который был обнаружен в Нью-Йорке в конце прошлого года, показал повышенную летальность среди пожилых людей.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка школы общественного здравоохранения при Колумбийском университете.

Вариант B.1.526 SARS-CoV-2 был впервые зафиксирован в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже этот вариант нашли во всех 52 штатах США, а также в 27 странах мира. Эта разновидность коронавируса умеренно устойчива к нейтрализации терапевтическими антителами и антителами от вакцины или инфекции. В то же время этот вариант не увеличивает риск прорывных инфекций у вакцинированных или ранее инфицированных лиц.

Оценка показала, что скорость передачи варианта B.1.526 на 15−25% выше, чем у ранее распространенных штаммов. Более того, данные показали, что этот вариант может вызвать прорывные инфекции у 0−10% населения. Благодаря этому вариант B.1.526 стал доминантным в Нью-Йорке с ноября 2020 года по март 2021 года.

Исследования показали, что вариант B.1.526 увеличивает смертность от инфекции на 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45−64 года, 65−74 года и старше 75 лет соответственно. По сравнению с вариантами, которые циркулировали ранее, вариант B.1.526 вызвал 60% индукцию смертности от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что штамм коронавируса «йота» является серьезной опасностью. Этот вариант не вызывает серьезного заболевания. В глобальном плане 90% мутаций принадлежат варианту «Дельта», который сильно превосходит «йоту» по опасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что тромбоз после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca удалось остановить в Великобритании. Это произошло благодаря ограничению в прививке этой вакциной людей в возрасте до 40 лет.