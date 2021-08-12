Появление тромбов после вакцины AstraZeneca остановили в Британии – что помогло

https://racurs.ua/n158706-poyavlenie-trombov-posle-vakciny-astrazeneca-ostanovili-v-britanii-chto-pomoglo.html

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Тромбоз после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca удалось остановить в Великобритании. Это произошло благодаря ограничению касательно вакцинации этим препаратом людей в возрасте до 40 лет.

Примерно 85% людей с побочными эффектами в виде возникновения тромбов после иммунизации AstraZeneca были моложе 60 лет, пишет Reuters.

Британские ученые выяснили, что осложнения после вакцинации случались обычно среди здоровых людей молодого возраста. Фиксация таких случаев после запрета вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте до 40 лет прекратилась.

В исследовании ученые проанализировали 294 случая тромбоза, и все они были связаны с вакциной AstraZeneca. У пациентов обнаруживали множественные тромбы примерно в трети случаев. Почти во всех госпитализированных этот диагноз проявлялся в период от 5 до 30 дней после первой дозы вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине набирает темпы. Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от производителя Sinovac до минимального срока.

Источник: Reuters