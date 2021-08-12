Интервал между дозами вакцины CoronaVac предлагают сократить

Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине набирает темпы. Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от производителя Sinovac до минимального срока.

Сроки сокращают из-за распространения штамма «Дельта». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Минздрав рекомендует сократить интервал между первой и второй дозой вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech до минимального срока, указанного в официальной инструкции — 14 дней.

Для принятия этого решения эксперты МОЗ проанализировали рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и исследования эффективности вакцины CoronaVac при различных интервалах между дозами.

После вакцинации двумя дозами с интервалом в 14 дней эффективность вакцины CoronaVac против развития симптоматической формы заболевания колебалась от 51% до 84%, эффективность против госпитализации достигала 100%. Последнее исследование в Турции с интервалом введения между дозами CoronaVac в 14 дней, опубликованное в июле 2021 года выявило уровень выработки антител в 89,7%.

Напомним, ранее мы сообщали, что действие вакцины от коронавируса объяснили в Минздраве. Вакцинация снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз. Анализ случаев заражения коронавирусом в Украине за последние три месяца показал, что только 0,7% лиц, которым диагностировали COVID-19 были привиты двумя дозами антиковидной вакциной. Полностью вакцинированные составили лишь 0,4%.