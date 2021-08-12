Сухогруз раскололся у берегов Японии (ФОТО)https://racurs.ua/n158698-suhogruz-raskololsya-u-beregov-yaponii-foto.htmlРакурс
У берегов Японии сел на мель во время шторма, а впоследствии раскололся на две части сухогруз Crimson Polaris.
Инцидент произошел у побережья острова Хонсю. Об этом сообщает издание The Maritime Executive со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Это судно под панамским флагом 11 августа прибыло в Японию из Таиланда, оно перевозило груз с 44 тыс. т трески. Сухогруз во время шторма потерял управление из-за сильного ветра и сел на мель. Хотя ему удалось освободиться, однако в корпусе образовалась трещина.
После получения сигнала бедствия, Береговая охрана Японии вертолетами эвакуировала экипаж, в состав которого входил 21 человек. В целом спасательная операция длилась пять часов.
Сегодня, 12 августа, около 4.15 судно раскололось надвое на расстоянии около 4 км от берега. Инцидент также привел к разливу масла и нефти.
Crimson Polaris был построен в 2008 году.
Напомним, в марте в Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту.
Источник: The Maritime Executive