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Crimson Polaris раскололся у берегов Японии, фото: The Maritime Executive, Japan Coast Guard

Сухогруз раскололся у берегов Японии (ФОТО)

12 авг 2021, 11:27
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У берегов Японии сел на мель во время шторма, а впоследствии раскололся на две части сухогруз Crimson Polaris.

Инцидент произошел у побережья острова Хонсю. Об этом сообщает издание The Maritime Executive со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Это судно под панамским флагом 11 августа прибыло в Японию из Таиланда, оно перевозило груз с 44 тыс. т трески. Сухогруз во время шторма потерял управление из-за сильного ветра и сел на мель. Хотя ему удалось освободиться, однако в корпусе образовалась трещина.

После получения сигнала бедствия, Береговая охрана Японии вертолетами эвакуировала экипаж, в состав которого входил 21 человек. В целом спасательная операция длилась пять часов.

Сегодня, 12 августа, около 4.15 судно раскололось надвое на расстоянии около 4 км от берега. Инцидент также привел к разливу масла и нефти.

Crimson Polaris был построен в 2008 году.


Напомним, в марте в Черном море затонул сухогруз с украинцами на борту.

Источник: The Maritime Executive


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