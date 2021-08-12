Crimson Polaris розколовся біля берегів Японії, фото: The Maritime Executive, Japan Coast Guard

https://racurs.ua/ua/n158698-suhovantaj-rozkolovsya-bilya-beregiv-yaponiyi-foto.html

Ракурс

Біля берегів Японії сів на мілину під час шторму, а згодом розколовся на дві частини суховантаж Crimson Polaris.

Інцидент стався біля узбережжя острова Хонсю. Про це повідомляє видання The Maritime Executive з посиланням на Берегову охорону Японії.

Це судно під панамським прапором 11 серпням прибуло в Японію з Таїланду, воно

перевозило вантаж з 44 тис. т тріски. Суховантаж під час шторму втратив керування через сильний вітер та сів на мілину. Хоча йому вдалося звільнитися, проте в корпусі утворилася тріщина.

Після отримання сигналу лиха, Берегова охорона Японії вертольотами евакуювала екіпаж, до складу якого входила 21 особа. Загалом рятувальна операція тривала п’ять годин.

Сьогодні, 12 серпня, близько 4.15 судно розкололося надвоє на відстані близько 4 км від берега. Інцидент також призвів до розливу масла та нафти.

Crimson Polaris було побудований у 2008 році.

Нагадаємо, у березні в Чорному морі затонув суховантаж з українцями на борту.

Джерело: The Maritime Executive