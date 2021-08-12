Нового заступника очільника МВС призначив Кабінет міністрів

Нового заступника очільнику МВС призначив Кабінет міністрів. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n158697-novogo-zastupnyka-ochilnyku-mvs-pryznachyv-kabinet-ministriv.html

Ракурс

Ігор Бондаренко став новим заступником міністра внутрішніх справ. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Розпорядження про призначення з’явилося на урядовому порталі.

До призначення на посаду заступника міністра Бондаренко працював директором департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ.

Раніше уряд призначив заступниками міністра внутрішніх справ Мері Акопян та Богдана Драп’ятого. Як відомо, 16 липня нардеп від «Слуги народу» Денис Монастирський став новим міністром внутрішніх справ.

Нагадаємо, 4 серпня Антона Геращенка, одного з найближчих соратників попереднього очільника МВС Арсена Авакова, звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.