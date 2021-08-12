Новий спосіб боротьби з раком знайшли вчені

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https://racurs.ua/ua/n158696-novyy-sposib-borotby-z-rakom-znayshly-vcheni.html

Ракурс

Спосіб боротьби з раком вдалося знайти вченим. Біологи створили біосенсори, які змусили бактерії змінити свої улюблені органи й рости тільки в заданих тканинах і органах.

У такий спосіб вчені сподіваються прискорити створення нових інструментів для терапії онкологічних захворювань — бактерії зможуть знищувати пухлини, не вражаючи здорові тканини. Про це повідомляє Nature Biomedical Engineering.

Дослідники запропонували налаштовувати переваги бактерій, використовуючи інженерні генетичні конструкції. За допомогою таких схем можна запрограмувати клітину відчувати один або кілька відмінних фізіологічних ознак, і рости залежно від їхньої наявності.

Щоби створити подібні бактеріальні біосенсори, біологи вибрали кисень, водневий показник (pH) і солі молочної кислоти як поширені характерні ознаки різних середовищ організму. Щоби клітини розпізнавали присутність кисню, команда використовувала чутливий до гіпоксії промоутер, який управляється білком-активатором транскрипції.

Взявши ці конструкції за основу, вчені створили бібліотеку біосенсорів, щоби точно налаштувати чутливість і точність пристроїв.

Комбіновані біосенсори перевірили на пухлинах. У цих експериментах увагу вчених привернула бактерія Salmonella enterica serovar Typhimurium, яка відома своїм посиленим ростом у пухлинних тканинах. Цей різновид уже вивчають як інструмент для терапії онкологічних захворювань, проте S. Typhimurium також часом виживає в печінці й селезінці.

Теоретично, зробити природні переваги бактерії більш специфічними саме можна за допомогою розроблюваної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що три види раку можуть зникнути вже в найближчому майбутньому, вважають експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Вчені вважають, що вдасться перемогти рак легенів, якщо відмовитися від сигарет. Дослідження показують, що саме тютюновий дим призводить до розвитку онкозахворювань.