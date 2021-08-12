Новый способ борьбы с раком нашли ученые

Рак. Фото: istock

https://racurs.ua/n158696-novyy-sposob-borby-s-rakom-nashli-uchenye.html

Ракурс

Способ борьбы с раком удалось найти ученым. Биологи создали биосенсоры, которые заставили бактерии поменять свои предпочтения и расти только в заданных тканях и органах.

Таким образом ученые надеются ускорить создание новых инструментов для терапии онкологических заболеваний — бактерии смогут уничтожать опухоли, не поражая здоровые ткани. Об этом сообщает Nature Biomedical Engineering.

Исследователи предложили настраивать предпочтения бактерий, используя инженерные генетические конструкции. При помощи таких схем можно запрограммировать клетку чувствовать один или несколько отличительных физиологических признаков, и расти в зависимости от их наличия.

Чтобы создать подобные бактериальные биосенсоры, биологи выбрали кислород, водородный показатель (pH) и соли молочной кислоты в качестве распространенных отличительных признаков различных сред организма. Чтобы клетки распознавали присутствие кислорода, команда использовала чувствительный к гипоксии промотер, который управляется белком-активатором транскрипции.

Взяв эти конструкции за основу, ученые создали библиотеку биосенсоров, чтобы точно настроить чувствительность и точность устройств.

Комбинированные биосенсоры проверили на опухолях. В этих экспериментах внимание ученых привлекла бактерия Salmonella enterica serovar Typhimurium, которая известна своим усиленным ростом в опухолевых тканях. Этот вид уже изучают как инструмент для терапии онкологических заболеваний, однако S. Typhimurium также порой выживает в печени и селезенке.

Теоретически, сделать природные предпочтения бактерии более специфичными как раз можно при помощи разрабатываемой системы.

Напомним, ранее мы сообщали, что три вида рака могут исчезнуть уже в ближайшем будущем, считают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ученые считают, что удастся победить рак легких, если отказаться от сигарет. Исследования показывают, что именно табачный дым приводит к развитию онкозаболеваний.