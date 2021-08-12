В Токио состоятся Паралимпийские игры, скриншот видео

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Огонь будущих Паралимпийских игр в Токио сегодня, 12 августа, начали зажигать по всей Японии.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Огонь, который выражает надежды на построение инклюзивного общества, собирают в более чем 880 местах по всей Японии различными способами, демонстрирующими особенности каждого региона. В частности:

в расположенной в центральной части страны префектуре Нагано пламя зажгли дети с ограниченными возможностями, которые для этого воспользовались солнечным светом;

на юго-западе Японии, в префектуре Кагосима, представители группы, которая занимается сохранением мушкет с фитильним замком, зажгли огонь с помощью кремня;

в одном из храмов города Ямагата, что на севере Японии, было использовано пламя, которое, как считается, горит уже около 1,2 тыс. лет.

Отмечается, что из-за распространения коронавируса пришлось отказаться от первоначальных планов проведения с 17 августа эстафеты паралимпийского огня дорогами префектур Тиба, Сайтама и Токио. Однако состоятся церемонии зажжения огня и связанные с этим мероприятия.

Факелы со всей страны, а также из Великобритании — родины Паралимпийских игр — соберутся в Токио 20 августа. От этого огня 24 августа, во время церемонии открытия, будет зажжен огонь в паралимпийской чаше.

Напомним, в этом году на подготовку, участие и чествования украинских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в госбюджете предусмотрены 1,3 млрд грн.

Источник: NHK