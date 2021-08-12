Репершу Alyona Alyona вызвали на допрос. Фото: Instagram

https://racurs.ua/n158693-repershu-alyona-alyona-vyzvali-na-dopros-foto.html

Ракурс

Alyona Alyona, известная украинская реперша, получила повестку с просьбой прийти на допрос.

Исполнительница проходит в качестве свидетеля в уголовном производстве. Об этом стало известно из Instagram звезды.

В Stories певица никак не прокомментировала вызов в полицию. До этого Alyona Alyona призвала своих подписчиков прийти на Софийскую площадь и помочь отмыть мостовую от следов шин, которые остались после дрифта, что устроила компания Red Bull во время съемок видео.

Как известно, среди пешеходной зоны на Софийской площади в Киеве организовали нелегальные съемки видео с репершей Alyona Alyona. Компания Red Bull пыталась получить разрешение на съемку рекламы в историческом центре Киева, но ей отказали. После того как инцидент получил огласку и привлек внимание правоохранителей, в компании публично извинились.

В то же время Alyona Alyona заверила, что снимали не рекламу, а видео ко Дню Независимости. Шевченковская окружная прокуратура города Киева изъяла автомобили, которые дрифтовали на пешеходной зоне вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Напомним, ранее мы сообщали, что отмывать мостовую на Софийской площади в Киеве начали волонтеры, уборка продлится несколько дней. Ранее представители компании Red Bull UA, которая организовала съемку с дрифтованием, пытались отмыть плитку, но им не удалось это сделать.