Реперку Alyona Alyona викликали на допит. Фото: instagram

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Ракурс

Alyona Alyona, відома українська реперка, дістала повістку з проханням прийти на допит.

Виконавиця проходить як свідок у кримінальному проваджені. Про це стало відомо з Instagram зірки.

У Stories співачка ніяк не прокоментувала виклик до правоохоронців. До цього Alyona Alyona закликала своїх підписників прийти на Софійську площу та допомогти відмити бруківку від слідів шин, які залишилися після дрифту, що влаштувала компанія Red Bull під час знімання відео.

Як відомо, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві організували нелегальне фільмування відео з реперкою Alyona Alyona. Компанія Red Bull намагалася отримати дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили. Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, у компанії публічно перепросили.

Натомість Alyona Alyona запевнила, що знімали не рекламу, а відео до Дня Незалежності. Шевченківська окружна прокуратура міста Києва вилучила автомобілі, які дрифтували на пішохідній зоні навколо пам’ятника Богданові Хмельницькому.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що відмивати бруківку на Софійській площі в Києві почали волонтери, прибирання триватиме декілька днів. Раніше представники компанії Red Bull UA, яка організувала зйомку з дрифтуванням, намагалися відмити плитку, але їм не вдалося це зробити.