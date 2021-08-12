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Ракурс
У Токіо відбудуться Паралімпійські ігри, скріншот відео

Вогонь Паралімпіади почали запалювати в Японії — деталі

12 сер 2021, 10:37
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Вогонь майбутніх Паралімпійських ігор в Токіо сьогодні, 12 серпня, почали запалювати по всій Японії.

Про це повідомляє телеканал NHK.

Вогонь, що виражає надії на побудову інклюзивного суспільства, збирають у понад 880 місцях по всій Японії різними способами, що демонструють особливості кожного регіону. Зокрема:

  • у розташованій у центральній частині країни префектурі Нагано полум’я запалили діти з обмеженими можливостями, які для цього скористалися сонячним світлом;
  • на південному-заході Японії, у префектурі Кагосіма, представники групи, яка займається збереженням мушкеті з фитильним замком, запалили вогонь за допомогою кременя;
  • в одному з храмів міста Ямагата, що на півночі Японії, було використано полум’я, котре, як вважається, горить вже близько 1,2 тис. років.

Зазначається, що через поширення коронавірусу довелося відмовитися від початкових планів проведення з 17 серпня естафети паралімпійського вогню дорогами префектур Тіба, Сайтама та Токіо. Проте відбудуться церемонії запалення вогню та пов’язані з цим заходи.

Факели з усієї країни, а також з Великої Британії — батьківщини Паралімпійських ігор — будуть зібрані разом у Токіо 20 серпня. Від цього вогню 24 серпня, під час церемонії відкриття, буде запалене полум’я у паралімпійській чаші.


Нагадаємо, у цьому році на підготовку, участь та відзначення українських спортсменів у Олімпійських та Паралімпійських іграх в держбюджеті передбачено 1,3 млрд грн.

Джерело: NHK

Джерело: Ракурс


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