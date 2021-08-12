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Ракурс
Нового заместителя главы МВД назначил Кабинет министров

Нового заместителя главы МВД назначил Кабинет министров

12 авг 2021, 11:12
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Игорь Бондаренко стал новым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Распоряжение о назначении появилось на правительственном портале.

До назначения на должность заместителя министра Бондаренко работал директором департамента информатизации Министерства внутренних дел.


Ранее правительство назначило заместителями министра внутренних дел Мэри Акопян и Богдана Драпятого. Как известно, 16 июля нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.

Напомним, 4 августа Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.

Источник: Ракурс


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