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Нового заместителя главы МВД назначил Кабинет министров
Нового заместителя главы МВД назначил Кабинет министровhttps://racurs.ua/n158697-novogo-zamestitelya-glavy-mvd-naznachil-kabinet-ministrov.htmlРакурс
Игорь Бондаренко стал новым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Распоряжение о назначении появилось на правительственном портале.
До назначения на должность заместителя министра Бондаренко работал директором департамента информатизации Министерства внутренних дел.
Ранее правительство назначило заместителями министра внутренних дел Мэри Акопян и Богдана Драпятого. Как известно, 16 июля нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.
Напомним, 4 августа Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.
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