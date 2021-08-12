Нового заместителя главы МВД назначил Кабинет министров

https://racurs.ua/n158697-novogo-zamestitelya-glavy-mvd-naznachil-kabinet-ministrov.html

Ракурс

Игорь Бондаренко стал новым заместителем министра внутренних дел. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

Распоряжение о назначении появилось на правительственном портале.

До назначения на должность заместителя министра Бондаренко работал директором департамента информатизации Министерства внутренних дел.

Ранее правительство назначило заместителями министра внутренних дел Мэри Акопян и Богдана Драпятого. Как известно, 16 июля нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский стал новым министром внутренних дел.

Напомним, 4 августа Антона Геращенко, одного из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, уволили с должности заместителя министра внутренних дел.