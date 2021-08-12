Інтервал між дозами вакцини CoronaVac пропонують скоротити

Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158699-interval-mij-dozamy-vakcyny-coronavac-proponuut-skorotyty.html

Ракурс

Вакцинація в Україні набирає темпів. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від виробника Sinovac до мінімального терміну.

Скорочення термінів запроваджують через поширення штаму «Дельта». Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, — 14 днів.

Для ухвалення цього рішення експерти МОЗ проаналізували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та дослідження ефективності вакцини CoronaVac за різних інтервалів між дозами.

Після вакцинації двома дозами з інтервалом у 14 днів ефективність вакцини CoronaVac проти розвитку симптоматичної форми захворювання коливалась від 51% до 84%, ефективність проти госпіталізації сягала 100%. Останнє дослідження в Туреччині з інтервалом введення між дозами CoronaVac в 14 днів, опубліковане в липні 2021 року, виявило рівень вироблення антитіл у 89,7%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дію вакцини від коронавірусу пояснили у Міністерстві охорони здоров’я України. Вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. Аналіз випадків зараження коронавірусу в Україні за останні три місяці показав, що лише 0,7% осіб, яким діагностували COVID-19, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. Повністю вакциновані склали лише 0,4%.