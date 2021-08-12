На Киевщине за детскую порнографию перед судом предстанет фотограф, фото: полиция Киевщины

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На Киевщине перед судом предстанет 48-летний фотограф, которого обвиняют в изготовлении и распространении детской порнографии. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Соответствующий обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что злоумышленник этим занимался в период с 2013 по 2017 годы, известно о как минимум 41 малолетнем потерпевшем. Он принуждал несовершеннолетних к участию в съемках порнографии, а чтобы они чувствовали себя раскованнее — угощал детей алкоголем и электронными сигаретами.

Снятые фото и видеоматериалы злоумышленник продавал иностранцу за границу.

Ранее ему было сообщено о подозрении по:

ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса;

ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса;

ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в марте подписал закон об уголовной ответственности за сексуальное домогательство детей.